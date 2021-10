Nuno Espírito Santo após nova derrota num dérbi londrino: «Estou desapontado porque dói»

O Tottenham de Nuno Espírito Santo perdeu este domingo (0-1) em casa do West Ham, aumentando para quatro o número de derrotas em outros tantos duelos contra equipas da cidade de Londres.

No final da partida, o treinador português apontou os fatores que levaram a que os spurs somassem a quarta derrota na Premier League esta temporada, elogiando o controlo que os seus jogadores tiveram durante grande parte dos 90 minutos e lamentando mais um desaire num dérbi londrino.

"[O que correu de errado? A forma como nós concedemos o golo, mas tirando isso penso que tivemos um bom jogo. Tivemos posse de bola, tivemos controlo do jogo, criámos ocasiões. Para lá de alguns contra-ataques do West Ham não demos espaços para terem muitas situações de perigo. Devíamos ter estado melhores na área adversária e termos sido mais agressivos nesse momento específico do jogo. Esta é a minha visão", começou por dizer o técnico português, em declarações citadas pelo 'London Football' no final da partida.

Quatro derrotas em dérbis londrinos e apenas um golo marcado. São números que preocupam?

"É sempre frustrante, um dérbi londrino que significa muito para os nossos adeptos, que significa muito para nós e não sermos capazes de vencer. Estou desapontado porque dói, eu sei que dói."

Por que foi tão difícil para o Tottenham criar oportunidades claras de golo na segunda parte?

"Muito porque o West Ham colocou muitos homens dentro da sua área. Não havia muito espaço para jogar e nós deveríamos ter feito circular mais a bola. Mas é sempre muito difícil [fazer golos e criar oportunidades] quando a equipa adversária defende com todos os homens atrás da linha da bola."

Arrepende-se de não ter feito substituições mais cedo?

"Não, tal como eu disse o jogo estava controlado. As substituições são necessárias quando achamos que temos de mudar algo no jogo. Os rapazes estavam a jogar bem e depois acabámos por fazer as mudanças quando achámos que a equipa precisava."

Algo positivo para retirar desta partida?

"Não existem muitas coisas, mas quando se perde um jogo como o de hoje em que acredito que fomos a melhor equipa, o único aspeto positivo é que ainda há coisas a melhorar que irão fazer com que a equipa vença mais jogos no futuro", terminou.