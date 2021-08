Nuno Espírito Santo «Com este compromisso e talento vamos ser uma boa equipa»

Nuno Espírito Santo não podia pedir melhor estreia em jogos oficiais no comando técnico do Tottenham. O treinador português derrotou (1-0) Pep Guardiola e o campeão Manchester City no encontro que, este domingo, fechou a 1.ª jornada da Premier League. No final, não escondeu a satisfação pelo resultado e deixou elogios aos seus jogadores.





"Foi bom, na minha opinião. A atmosfera foi especial, os rapazes trabalharam duro e deixam os adeptos orgulhosos quando trabalham assim. Tivemos alguma sorte, porque o City teve oportunidades, mas os meus jogadores aguentaram. Sabíamos que seria difícil. Depois dos primeiros 20 minutos melhorámos e começámos a ter oportunidades. Na primeira parte não acabámos muito bem, pois quando devíamos rematar à baliza não o fizemos", disse o técnico, à Sky Sports."Tanganga esteve bem? Sim, mas não foi só ele. O trio da frente também trabalhou muito a fechar espaços. É muito difícil jogar contra o City pela forma como eles começam a construir. Requer muita disciplina e os rapazes tiveram-na. Estou certo de que com este compromisso e talento que temos, vamos ser uma boa equipa. Ainda estamos nesse processo, estou a aprender a cada dia e sinto-me muito orgulhoso dos meus jogadores, muito mesmo", acrescentou.A fechar, Nuno Espírito Santo abordou a situação de Harry Kane, que tem sido associado a uma eventual saída. Mas o técnico luso diz que conta com o avançado inglês. "Honestamente, o Harry Kane é um dos melhores jogadores do mundo. Temos muita sorte em tê-lo, mas tem de se preparar e ajudar a equipa. Agora ainda temos de ir a Portugal e depois vamos pensar no Wolves", concluiu.