Nuno Espírito Santo e a derrota com o Arsenal: «Assumo a responsabilidade pelas decisões»

O Tottenham visitou o Arsenal este domingo num clássico londrino a contar pela sexta jornada do campeonato inglês e saiu de campo com uma derrota por 3-1, que permite aos rivais ultrapassá-los na classificação, subindo assim ao 10.º lugar. No final do encontro, o treinador dos 'Spurs', Nuno Espírito Santo, afirmou que não foi um bom dia para a equipa, elogiou a exibição do adversário e admitiu a sua parcela de culpa no desempenho e resultado negativos.





"Precisamos de boa comunicação, acreditar nos jogadores, trabalhar muito duro e evoluir mentalmente e fisicamente", concluiu o treinador portugues, já a mirar o próximo compromisso do Tottenham, no dia 30, contra o Mura, para a Conference League.









"A performance não foi boa. O jogo não foi bom. As decisões foram ruins. Por isso, definitivamente, não foi um bom dia para nós", começou por admitir em declarações à 'Sky Sports'. "Eu vou ser honesto. Quando há um plano de jogo, é preciso tomar as decisões certas no que diz respeito a quais jogadores devem estar em campo para desenvolver a ideia. Assumo a responsabilidade porque as decisões não foram corretas de acordo com o plano. Não digo nomes individuais, mas o plano não foi o melhor tendo em conta os atletas que estavam a jogar", admitiu o treinador."Não fomos agressivos o suficiente para controlar as dinâmicas do Arsenal no meio-campo. Sofremos quando tentámos ir à frente e permitimos sempre que o adversário chegasse até nós. Como disse, más decisões", continuou Nuno Espírito Santo, que deu também muito valor aos rivais pela vitória: "Não posso dizer que os jogadores não fizeram o que pedi. Eles não foram capazes de fazê-lo. Créditos ao adversário, pois foi muito melhor do que nós".