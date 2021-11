Nuno Espírito Santo: «Há semanas recebi o prémio de Treinador do Mês e agora fui despedido»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Espirito Santo (@officialnunosanto)

Nuno Espírito Santo comentou pela primeira vez, esta segunda-feira, a sua saída do Tottenham. Nas redes sociais, o treinador português deixou um agradecimento aos adeptos da formação londrina e lembrou o quão volátil pode ser o futebol."Uau, as últimas semanas foram agitadas, para dizer o mínimo. Isto é o futebol, o desporto mais implacável do mundo. Ainda há umas semanas recebi o prémio de Treinador do Mês e agora fui despedido", começou por dizer."Esta é a vida, sigo em frente, agora em busca do meu próximo desafio e, finalmente, quero agradecer aos fãs dos Spurs. Quando entrei para este grande clube tive a visão de trazer troféus, mas as coisas não saíram como planeado. Isto é tudo o que realmente vivemos e aprendemos, estou ansioso por vos manter a todos informados. Obrigado mais uma vez pelo vosso apoio constante", acrescentou o técnico luso.Nuno Espírito Santo foi contratado pelos Spurs neste verão, proveniente do Wolverhampton, mas acabou por não sobreviver a uma série de maus resultados. Com apenas oito triunfos em 17 jogos, somando ainda dois empates e sete derrotas, o treinador de 47 anos foi despedido, sendo substituído pelo italiano Antonio Conte.