Nuno Espírito Santo não limita cabeceamentos nos treinos e Premier League investiga

O jornal 'Daily Mail' avança este domingo que a Premier League vai inquirir o Tottenham sobre o facto de os spurs não estarem a implementar as recomendações que visam limitar os cabeceamentos nos treinos, com o intuito de prevenir futuras situações de demência. Em causa estão declarações do treinador Nuno Espírito Santo, que admitiu ignorar a advertência feita no início desta época.





A ideia é limitar os cabeceamentos dos futebolistas profissionais a apenas 10 por semana, mas o treinador português diz que não os conta. E uma fonte explica que o Tottenham não é o único clube a não ter a recomendação em linha de conta."Estou preocupado com a questão da demência e com os efeitos que os cabeceamentos podem ter. É uma grande preocupação para nós, mas faz parte do jogo. Sinceramente, não vou mentir. Não conto as vezes que os nossos jogadores cabeceiam a bola. Talvez vá meter-me em sarilhos com isto que estou a dizer. Mas saltar e cabecear faz parte do jogo", disse Nuno Espírito Santo.Não obstante o futebol moderno focar-se mais nos passes, as estatísticas mostram que os cabeceamentos ainda representam uma parte importante do jogo.Segundo o 'Daily Mail', a final do Mundial de 1966, entre a Inglaterra e a Alemanha, teve 103 cabeceamentos; no Euro'2020, no jogo entre os mesmos países foram registados 106.