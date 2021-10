Nuno Espírito Santo no fio da navalha: em Inglaterra já dizem que Tottenham quer Pochettino

A imprensa inglesa avança que Nuno Espírito Santo está sob grande pressão no Tottenham e que o clube já pensa no regresso de Mauricio Pochettino. Os spurs perderam os últimos três jogos que disputaram na Premier League e ocupam o 11.º lugar na tabela classificativa.





Segundo o site 'Football Insider' e a revista 'FourFourTwo', Mauricio Pochettino é o preferido de Daniel Levy - o dono do Tottenham - para o lugar de treinador.Segundo aquelas publicações o técnico argentino - que é uma figura muito popular no clube inglês - não terá fechado a porta a um regresso aos spurs.Pochettino tem contrato com o PSG até 2023, clube onde também está 'obrigado' a alcançar bons resultados, sobretudo depois da chegada de Messi ao clube francês.