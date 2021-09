Nuno Espírito Santo nomeado para treinador do mês da Premier League

Nuno Espírito Santo foi nomeado para o prémio de treinador do mês de agosto da Premier League. O atual comandante técnico do Tottenham conseguiu três vitórias em três jogos disputados, um registo que lhe valeu a presença neste que é o primeiro prémio individual da temporada.

Os restantes nomeados são: Rafa Benítez, do Everton, David Moyes, do West Ham e Thomas Tuchel, do Chelsea.

A votação online para o prémio decorre até ao dia 6 de setembro.