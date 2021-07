Nuno já trabalha no Tottenham

O Tottenham de Nuno Espírito Santo voltou ontem aos trabalhos, ainda que a meio gás devido aos vários ausentes que estão ao serviço das respetivas seleções. Ainda assim, o novo técnico dos spurs já pôde ver algumas das figuras da equipa em ação, tais como Dele Alli, Eric Dier, Reguilón, Bergwijn, Lamela ou Lucas Moura.

O Tottenham vira agora atenções para o mercado. E a prioridade número um passa por manter Harry Kane, a estrela da companhia que terá demonstrado vontade de sair junto da direção. O avançado de 27 anos está a ser associado ao Man. City. "Manter o Kane não é só um objetivo meu, é um objetivo do clube", disse Fabio Paratici, diretor desportivo dos spurs. "Mal posso esperar por vê-lo jogar. Neste momento, é um dos melhores avançados do mundo", atirou.

Reforço na calha

A caminho do Tottenham está Pjanic, médio que não entra nas contas do Barcelona. Bem encaminhada encontra-se também a negociação com o Bolonha para a contratação do japonês Takehiro Tomiyasu, defesa de 22 anos. Na lista de transferíveis de Nuno Espirito Santo inclui-se o central belga Toby Alderweireld.