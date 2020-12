O dado curioso de Mourinho que deixa os adeptos do Tottenham a sonhar

O Tottenham não vence o título de campeão inglês desde 1961, terminou a última época num dececionante 6.º lugar, mas há um dado curioso de José Mourinho que deixa os adeptos dos spurs a sonhar.





Uma curiosidade ou algo mais? Uma curiosidade ou algo mais?

Em Inglaterra, o técnico terminou sempre o campeonato no mesmo lugar que ocupava à 12.ª jornada [ver quadro]. Ora, acontece que a Premier League vai na jornada 12 e os spurs ocupam neste momento o 1.º lugar, com 25 pontos. Caso a tradição do Special One se mantenha, os adeptos do Tottenham vão poder festejar o título 60 anos depois.