Olheiro do Tottenham enfurece direção ao revelar alvos do clube em direto

Costuma dizer-se que o segredo é a alma do negócio e no mundo do futebol, especialmente no que ao mercado diz respeito, essa também é uma máxima que convém ser seguida. Por isso, os clubes normalmente fazem algum segredo quanto a alvos e tentam, sempre que possível, antecipar-se à concorrência para conseguir os melhores negócios.Normalmente a imprensa consegue furar essa barreira através das suas fontes, mas recentemente houve um caso insólito, com um dos olheiros principais do Tottenham a oferecer tudo de bandeja aos jornalistas (e aos adversários, já agora...). Em direto, na emissora Win Sports TV, Jeff Vetere revelou os jogadores que os spurs seguiam no mercado colombiano e até confidenciou que o principal alvo é Kevin Mier, guarda-redes de 22 anos do Nacional."Vi um guarda-redes que não tem nada em falta. Estamos à procura, porque é a nossa missão encontrar os melhores jovens. Aproveitando a minha passagem pela Colômbia, fui lá (ao jogo do Nacional) e conheci um guarda-redes que é importante para mim. Acredito que vai jogar na seleção nacional em breve. Tem coisas que, no meu entender, não são normais num jogador com a sua idade. Fiquei surpreendido com a sua confiança e forma como trata a bola", disse o olheiro, em alusão a Mier.Ora, as ações do olheiro não caíram nada bem na estrutura do Tottenham, que segundo o 'Daily Mail' terá ficado chocada com a falta de profissionalismo do seu olheiro, tendo de imediato pedido uma reunião de urgência para discutir o assunto. Essa reunião acabaria, contudo, por não avançar, isto porque Vetere tomou a decisão de se demitir do cargo. O mesmo jornal adianta que, mesmo que o olheiro de 57 anos não se tivesse demitido, os spurs iriam avançar para o seu despedimento.