Os dois golos que ditaram a reviravolta épica do Tottenham em Leicester

O holandês Steven Bergwijn viveu esta noite, em casa do Leicester , um dos finais de jogo mais incríveis da sua carreira. No espaço de dois minutos, o jogador dos spurs, que até tem sido apontado à saída, foi o responsável por uma reviravolta épica, ao anular uma desvantagem de 2-1 com dois golos aos 90'+5 e 90'+7. O terceiro, que completou a 'virada', foi celebrado de uma forma que... diz tudo. Ah, aos 90'+4 tinha visto cartão amarelo... isto depois de ter sido lançado em campo aos 79'. Foi claramente aposta ganha para Antonio Conte.