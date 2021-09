Paul Merson avisa Nuno Espírito Santo: «Mais um jogo assim e está fora»

O ex-jogador do Arsenal Paul Merson defendeu, esta terça-feira, que o futuro do treinador português, Nuno Espírito Santo, enquanto técnico do Tottenham pode estar prestes a terminar.





Após derrota deste fim-de-semana no dérbi londrino, frente ao Arsenal (), o internacional inglês admitiu que os jogadores dos Spurs estiveram muito aquém do esperado, defendendo que os próprios podem estar a tentar afastar o português do cargo.O agora comentador da Sky Sports não poupou nas palavras: "Sempre gostei do Nuno e pensava que ele ia conseguir um cargo de topo, mas há maneiras de perder no futebol, e aqueles jogadores [do Tottenham] não estavam a correr contra uma parede por ele"."É aí que a preocupação começa. Este é o jogo dos adeptos, do tudo ou nada, e não importa quão bom treinador és. Podes ser o melhor treinador do mundo, mas o que importa são os jogadores. Não deixem que ninguém vos diga que é o treinador", acrescentou Merson."Se os jogadores querem que alguém seja despedido, ele é despedido. Mais um jogo como aquele e o Nuno está fora. Os Spurs não vão brincar, não podem aceitar aquilo", concluiu.