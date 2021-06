Paulo Fonseca discute duração do vínculo ao Tottenham

Depois dos primeiros contactos feitos por Fabio Paratici, próximo diretor desportivo do Tottenham, os dirigentes do clube londrino já discutem com os representantes de Paulo Fonseca os pormenores do contrato, que, a concretizar-se, tornará o português o sucessor de José Mourinho.





Em cima da mesa está um acordo por três anos ou por duas épocas com outra de opção. Ainda não existe fumo branco, mas dificilmente Paulo Fonseca não estará no banco dos spurs em 2021/22. O Tottenham ‘virou-se’ para o ex-técnico da Roma depois do fracasso nas negociações com Antonio Conte, que conduziu o Inter ao título italiano. "Dinheiro não é problema nem obsessão. De um modo geral, gosto de desafios difíceis, mas se há algo no clube que não me convence, prefiro dizer: não, obrigado", explicou à ‘La Gazzetta dello Sport’.

Além do treinador, o Tottenham também procura uma solução para Harry Kane. O avançado quer sair e o Man. City está interessado, mas falta acordo de verbas.