Pedro Mendes e o golo fantasma que marcou ao Man. United: «Depois vi na TV e... não há palavras»

Pedro Mendes recordou, em declarações aos canais de comunicação do Tottenham, o golo que marcou ao Manchester United na época de 2004/05, mas que foi invalidado. Se tivesse contado seria então a primeira vitória dos spurs em Old Trafford e, muito possivelmente, teria dado o apuramento da equipa para as competições europeias naquela temporada.





O antigo médio chegou ao Tottenham em junho de 2004, proveniente do FC Porto, onde foi treinado por José Mourinho, o atual técnico dos spurs. Entrou a todo o gás, esteve em 24 jogos consecutivos na Premier League e estreou-se a marcar frente ao Everton, em janeiro de 2005.Três dias depois desse jogo a equipa visitou Old Trafford, um terreno difícil onde nunca o Tottenham tinha conseguido impor-se no campeonato. Com o marcador a mostrar um 0-0, aos 89 minutos Pedro Mendes rematou de longe, o guarda-redes segurou com dificuldades a bola e a bola fugiu-lhe parta dentro da baliza. Para os visitantes chegou a passar a linha de golo, mas o árbitro teve dúvidas e não validou o lance."Eu sabia que o guarda-redes estava fora da pequena área e que, quando a bola me chegasse,a primeira coisa que tinha de fazer era apontar ao golo", recordou o antigo jogador português, que agora é empresário, em Guimarães."Felizmente a bola veio ter comigo e rematei. Foi uma questão de instinto. Foi um bom remate, dava para ver que a bola passou a linha. O guarda-redes correu de costas para a baliza e se a bola passou através dele, entrou. Foi o meu feeling na altura. Não posso dizer que estava 100 por cento certo de que a bola linha passado a linha de golo, mas tinha quase a certeza. Depois vi na televisão e... bem, não há palavras", acrescentou.Domingo o Tottenham recebe o Manchester United, na Premier League.