Pellegrini sobre Mourinho: «Temos maneiras diferentes de pensar»

O West Ham é o primeiro adversário de José Mourinho no regresso do treinador português à Premier League para orientar o Tottenham, num dérbi londrino da 13.ª jornada agendado para este sábado (12h30, hora portuguesa) na casa dos hammers.





Na antevisão ao encontro, Manuel Pellegrini, técnico do West Ham, abordou a sua relação com o Special One e considerou que "toda a gente tem divergências". "Mourinho não é meu amigo, mas também não é meu inimigo. Temos maneiras diferentes de pensar e é a única diferença que temos", disse o técnico chileno aos jornalistas, acrescentando que "toda a gente pode jogar futebol como quer e falar como quer".

O treinador do West Ham reconhece que "José Mourinho é um treinador experiente que traz sempre coisas boas para as suas equipas" e que o Tottenham pode ter muito a ganhar com a contratação do português.



No plano desportivo, Pellegrini assume que "a filosofia de Pochettino não é a mesma de Mourinho" e acredita que, face ao pouco tempo de trabalho do português, os Spurs vão "jogar da mesma maneira, mas com alguns toques do futebol de Mourinho".