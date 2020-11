Peter Crouch e a expulsão por causa de Marcelo: «Nunca quis tanto esmurrar alguém na minha vida»

Peter Crouch recordou, esta quinta-feira, o momento em que foi expulso durante uma partida em 2011, entre Real Madrid e Tottenham, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, e como esse lance acabou por 'entregar' a eliminatória aos merengues - que acabaram por vencer por 4-0 na 1.º mão e 1-0 na 2.ª.

O ex-internacional inglês viu um cartão amarelo nos primeiros oito minutos da partida, após uma entrada dura sobre Sergio Ramos, tendo sido expulso cerca de sete minutos depois, tendo visto a segunda cartolina após falta sobre o lateral-esquerdo Marcelo.

Em entrevista ao podcast 'Paddy Power's From The Horse's Mouth', o ex-avançado do Tottenham revelou que nunca quis "esmurrar tanto alguém" na vida como o internacional brasileiro, tudo por causa da sua atitude.

"O balneário [onde os jogadores se equipam] fica mesmo por debaixo do estádio e muitas vezes consegue-se ouvir os gritos dos adeptos [durante uma partida]. Então estou eu sentado no balneário com uma toalha de banho sobre a minha cabeça, a ouvir golo atrás de golo e a pensar: 'Isto é tudo por minha culpa'. Senti um grande arrependimento nesse momento", começou por contar, antes de tentar-se justificar pelos cartões.

"Eu tenho alguma justificações quanto aos cartões. No primeiro, foi o facto de eu estar entusiasmado, o árbitro tem razão nesse lance. Foi uma entrada sobre o Sergio Ramos [logo aos 8 minutos de jogo]. No segundo, eu ia tentar bloquear a linha de passe para o Marcelo e entrei forte, mas não toquei nele", acrescentou, continuando: "Ele dá um salto no ar e andas às voltas [deitado no relvado] e existe um ângulo das câmaras onde dá para ver que ele olha para o árbitro e festeja ao mesmo tempo que o juiz retira o cartão vermelho do bolso. Nunca quis tanto esmurrar alguém na minha vida! Para eles, foi como uma vitória. Eles ganharam o jogo e brincaram comigo. Fui ingénuo por deixar-me levar naquele momento."