"Sinto-me honrado por ter assinado um novo contrato de longa duração num momento importante da história do clube e por ser eu a liderar a equipa nesta fase transcendental", disse o treinador argentino.Pochettino revelou que tem mantido conversas regulares com o presidente do clube, Daniel Levy, sobre as aspirações da equipa de futebol: "Ambos partilhamos as mesmas filosofias para alcançar o êxito no futuro. Este é um clube especial, em que tentamos ser criativos tanto dentro como fora do relvado, mantendo os nossos princípios para atingir o sucesso que merece."O Tottenham, sob o comando técnico de Pochettino, obteve um quinto e dois terceiros lugares na Premier League, jogou ao longo desta época no estádio de Wembley enquanto decorria a construção do seu novo estádio, que deverá estar pronto no início da época 2018/19.