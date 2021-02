Pode Carlos Vinícius ser titular no ataque com Harry Kane? Mourinho diz que sim

Na antevisão ao jogo do Tottenham com o Everton, para a Taça de Inglaterra, José Mourinho foi confrontado com a hipótese de Harry Kane e Carlos Vinícius alinharem juntos na frente de ataque do onze dos Spurs. O técnico foi peremptório.





"Se eles podem jogar juntos? Claro, acho que sim. É algo que ainda não tem acontecido por diferentes razões, mas penso que podem jogar juntos, sim. São jogadores completamente diferentes, por isso podem ser utilizados ao mesmo tempo", garantiu o treinador português, em conferência de imprensa.