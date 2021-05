Polícia inglesa detém 8 homens por comentários racistas online visando jogador do Tottenham

A 'Sky Sports' revela esta sexta-feira que a polícia inglesa prendeu oito homens na sequência de comentários de cariz racista que foram feitos online, visando um jogador do Tottenham, cujo nome não foi revelado.





A investigação começou depois da derrota frente ao Manchester United, a 11 de abril, com o jogador em causa a receber comentários ofensivos através do Twitter."Esta ação deixa bem claro que a polícia não vai tolerar violência racista, mesmo que seja cometida online. Os posts, que foram maioritariamente colocados no Twitter, eram vulgares e inaceitáveis. Não há escapatória para este tipo de comportamento abusivo e estamos determinados a terminar com isto", garantiu o detetive Matt Simpson.Além dos detidos, outras quatro pessoas foram interrogadas no âmbito da investigação.