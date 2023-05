Porro e a adaptação ao Tottenham: «O meu avô costumava dizer que na vida tudo tem o seu preço»

Pedro Porro abordou, em entrevista ao 'The Sun', os primeiros meses no Tottenham, clube para o qual se transferiu em janeiro proveniente do Sporting. O internacional espanhol já trabalhou com três treinadores diferentes desde que chegou ao emblema londrino (Antonio Conte, Cristian Stellini e atualmente Ryan Mason), algo que tem dificultado a adaptação aos spurs e ao futebol inglês."Em Espanha, dizemos que o sol vai voltar a nascer amanhã e é assim que me estou a sentir. Estou otimista. Sei que é uma grande mudança [ir para a Premier League] e sinto que é algo que está dentro de mim", começou por referir o lateral-direito, de 23 anos."Esta luta interna de trabalhar diariamente, sem parar. Não é fácil sentires-te assim quando as coisas não correm à tua maneira desde o início. É uma cidade diferente, um país diferente e um tipo de futebol diferentes", acrescentou Porro, que recordou depois algumas palavras de quem lhe é muito próximo."Mas o meu avô costumava dizer que, na vida, tudo tem o seu preço. Vais sempre ter de lutar e vais sempre ter de estar preparado para as dificuldades, porque atravessar os maus períodos vai ajudar-te sempre", lembrou.Recorde-se que Porro soma 14 jogos pelo Tottenham até ao momento, tendo apontado dois golos e contribuído ainda com duas assistências.