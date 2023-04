Porro: «Não importa quantas vezes cais, há sempre uma oportunidade de te levantares»

Um dia após ter marcado um grande golo no empate (2-2) do Tottenham frente ao Manchester United, Pedro Porro deixou uma mensagem nas redes sociais, que pode ser interpretada como uma resposta a quem o tem criticado desde que assinou pelos spurs em janeiro."Não importa quantas vezes cais, há sempre uma oportunidade de te levantares e começares de novo. É esta atitude e este carácter, Tottenham", escreveu no Instagram o ex-Sporting, que somou o segundo golo com a camisola do clube londrino.