Porro não sabia da arrasadora conferência de Conte: «Mas... do que estás a falar?»

"Bem, ele é assim. Mas... do que estás a falar? Não ouvi nada disso". Foi desta forma que Pedro Porro respondeu esta quarta-feira ao repto do 'The Guardian' para comentar a explosiva conferência de imprensa de Antonio Conte , no último sábado. Quatro dias passaram, meio mundo falou do tema, mas aparentemente o antigo jogador do Sporting... não sabia de nada. Quando o jornalista do jornal inglês lhe colocou à frente o vídeo da conferência, o lateral soltou uma curta reação. "Resumindo, foi qualquer coisa... Bem, é a opinião dele. Não me vou envolver. Isso não é comigo". E por aí ficou esse assunto.Outro dos temas quentes acabou por ser o arraso que o próprio espanhol recebeu por parte de Tim Sherwood por conta da sua atuação na estreia . Aí Porro tinha muito mais para responder. "Já levei muita 'porrada'. Houve um treinador, não me lembro do nome dele...", começa por recordar, antes do jornalista do 'The Guardian' lhe dizer o nome de Tim Sherwood. Aí fez-se luz e veio a resposta."Não me irritou. As pessoas têm a sua opinião, vão dizer que jogaste mal, que não és bom. Tentas nem ligar, mas é impossível. Há sempre alguém a dizer 'viste isto?' E vais ler o que dizem de um jogador que chegou ao clube dois dias antes e acaba por afetar-te porque pensas 'ainda agora cheguei'. Não sou uma máquina, que chega e já conhece toda a gente e fica logo integrado. Espero que continue a falar mal de mim, porque isso vai tornar-me mais forte"."Deixem-me numa prisão e eu vou tomar conta daquilo... Mas é duro, tinha passado uma semana, não tinha jogado no City, nunca tinha jogado em Inglaterra. Numa questão de dias estava a jogar com o Leicester. O que querias? Que marcasse cinco golos e cortasse 70 bolas? Qualquer pessoa pode ter um mau. A partir daí só podia melhorar: ter aulas de inglês, integrar-me, adaptar-me. Para mim, não faz diferença. Não o conheço. Não sei o que se passou para ele falar de mim. As pessoas disseram-me que falou mal de mim, mas ele não será a primeira pessoa a ter de se calar", atirou, em jeito de desafio.