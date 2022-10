Gian Piero Ventrone, preparador físico do Tottenham, morreu esta quinta-feira aos 62 anos de leucemia fulminante, segundo o 'Corriere dello Sport'. Um dos braços direitos de Antonio Conte no clube inglês faleceu esta manhã no hospital Fatebenefratelli, em Nápoles, a cidade onde nasceu em 1960.Apelidado de 'Marine', devido ao seu treino duro, Ventrone - que também foi preparador físico na Juventus, Catania, Ajaccio e Jiangsu Suning - ingressou na equipa técnica de Conte em novembro de 2021, quando o técnico italiano rumou ao Tottenham.O funeral decorrerá no domingo.