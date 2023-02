Presidente do Tottenham concede aumento de meio milhão de euros a si mesmo e adeptos revoltam-se

O nome de Daniel Levy, presidente do Tottenham, tem estado nas últimas horas nas bocas dos adeptos dos spurs nas redes sociais. Isto porque, segundo o 'The Telegraph', o dirigente terá concedido, na temporada passada, um aumento de cerca de 564 mil euros... a si mesmo.De acordo com a mesma fonte, Levy terá auferido, em 2020/2021, três milhões de euros. Em 2021/22, esse valor sofreu um aumento significativo, para mais de 3,5 M€.No entanto, o presidente dos spurs não foi o único. A direção do Tottenham, composta por sete membros, também passou a auferir mais de 7,5 M€ em 2021/22, comparativamente aos 4,5 M€ da época transata.Esta informação, de resto, tem revoltado os adeptos do Tottenham, que nas redes sociais não perdoam o empresário britânico, líder da formação inglesa desde 2001."Lá se vai o orçamento de transferências para a época...", "Acordou um dia e pensou: 'Hoje mereço um aumento'" ou "Andamos a ser enganados" são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.O Tottenham, refira-se, ocupa o 4.º lugar da Premier League à passagem da 25.ª jornada.