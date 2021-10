Redknapp: «Apontar o dedo a Nuno Espírito Santo é injusto e demasiado fácil»

Nuno Espírito Santo não está a viver dias positivos no Tottenham. Os spurs perdem há três jogos consecutivos para a Premier League e já há quem diga mesmo que o luso está no fio da navalha. Harry Redknapp, antigo técnico da formação inglesa, veio defender o treinador português, frisando que este momento já se verificou com Pochettino, afirmando que "a falta de atitude das estrelas da equipa" é que está a sentenciar o clube.





"Claro que tinham de estar a fazer melhor, mas apontar o dedo ao Nuno é injusto e demasiado fácil. Dá-me vontade de rir quando as pessoas dizem que estes jogadores adoravam ser treinados por Pochettino. Se gostavam assim tanto, se calhar deviam ter-se esforçado um bocadinho mais para ele não ser despedido...".Redknapp defendeu ainda José Mourinho, explicando que há "certos momentos" nos clubes em que "não se pode fazer nada"."É um dos melhores treinadores que anda por aí e, honestamente, senti que tinha um plantel para lutar pelo título, mas também não conseguiu desbloquear a equipa. Há alturas em que simplesmente não interessa quem está no comando, nada resulta. E isso é o Tottenham agora: pode-se falar sobre tática, mas quando a situação está assim, é preciso líderes. E isso está em falta... Pochettino já não conseguia tirar isso, Mourinho não conseguiu e o Nuno está na mesma".O antigo jogador inglês recorreu ainda a um exemplo com Guardiola para explicar que algumas vezes, a culpa não é do treinador, mas sim dos jogadores, que "não são tão bons como se acha"."Isto significa que todos eles são maus treinadores? Claro que não. Se meterem Guardiola no Norwich, não iam ser uma equipa de top-8 na mesma. Os problemas nos spurs vão mais além do treinador. Para começar, claro que os jogadores não são tão bons como todos achávamos. O que o Nuno precisa de fazer não é mudar todas as semanas. Tem de encontrar um sistema em que queira jogar e trabalhar nele", rematou.