Redknapp diz que Mourinho tem "um grande problema" em mãos: «Não é uma vez sem exemplo»

Antigo jogador do Tottenham, Jamie Redknapp mostrou-se desiludido com o empate dos spurs diante do Wolverhampton, especialmente por essa igualdade ter sido concedida da forma como foi, com um golo sofrido nos instantes finais. Na sua análise, à Sky Sports, Redknapp diz mesmo que os spurs se colocaram a jeito e que acabaram por pagar o preço.





"Creio que o maior foco de desilusão é o facto de ter tido o jogo nas mãos. Quando te colocas na defesa, estamos a pedir para ter problemas. Isto não é uma vez sem exemplo, já se viu em muitos jogos e está a tornar-se num padrão. Quanto mais vezes isto suceder, mais negativos os jogadores ficarão. Vão começar a pensar que vai acontecer de novo e isso é um grande problema para o Mourinho nesta fase", declarou o antigo jogador.Redknapp vai mais longe e aponta uma substituição como a causa do empate sofrido. "Aos 70 minutos tirou o Tanguy Ndombele de campo, um jogador que está a jogar melhor do que nunca. Estava a comandar o jogo, a fazer coisas fantásticas e parecia ter imensa confiança. Tirou-o de campo e isso acaba por influenciar os outros jogadores. Depois ainda tirou o Son, o que basicamente diz aos que lá ficam 'agora vamos agarrar-nos ao que temos'. Isso chega aos jogadores, que fica cada vez mais à defesa e o inevitável acontece", concluiu.