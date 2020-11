Reguilón: «No centro desportivo do Tottenham há pequenos campos de golfe para o Bale»

Sergio Reguilón deu uma entrevista ao programa espanhol 'El Larguero' onde contou como está a ser a sua adaptação ao Tottenham, a José Mourinho e ao país. O ex-defesa do Real Madrid falou também de Gareth Bale.





"Ele está muito feliz, vejo que está diferente. Está obviamente confortável com a língua, ele fala bem espanhol, mas é como eu com o inglês. Nota-se que está mais à vontade aqui em Inglaterra, quando tem de falar, fala", contou o jogador espanhol.Depois, pediram-lhe que contasse uma anedota, visando o companheiro, e não se fez rogado. "O que mais me surpreende é que no centro desportivo do Tottenham há vários campos de golfe, disseram-me que os fizeram por causa dele...", revelou, aludido à paixão que o galês tem pelo golfe e que tanta polémica gerou em Madrid.Reguilón falou também de José Mourinho. "Temos uma relação muito boa, sinceramente genial. Eu gosto deste tipo de treinador, exigente, intenso... Vejo-o feliz, espero que não se aborreça, por favor..."