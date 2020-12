Reguilón passou o Natal sozinho e recebeu prenda inesperada de José Mourinho

Sergio Reguilón contou ao jornal espanhol 'As' que recebeu uma inusitada prenda de José Mourinho este Natal. O defesa do Tottenham - que tem uma ótima relação com o treinador português - foi surpreendido com um leitão assado no balneário.





"Podia contar mil anedotas maravilhosas de Mourinho. Por exemplo, ele sabia que eu estava sozinho no Natal. Chegámos para treinar no dia 25, às 3 da tarde, e havia uma caixa no meu lugar. Quando abri vi que era um leitão, já cozinhado! Ele disse 'sei que estás só no Natal e assim não tens de cozinhar o jantar, sei que comes bem'. Ele tem pormenores que as pessoas desconhecem, mas que para um futebolista são muito importantes", contou o lateral-esquerdo espanhol, ex-Real Madrid.Mas esta não foi a primeira vez que Mourinho 'ofereceu' comida a Reguilón. Em setembro o treinador partilhou uma foto ao lado do jogador com um presunto. "Promessa é promessa. Custou-me 500 libras (cerca de 560 euros) mas eu cumpro as minhas promessas", escreveu o o português.O técnico tinha dito a Reguilón que se fizesse um grande jogo contra o Manchester City, oferecia-lhe um presunto. O jogador não se fez rogado e o treinador cumpriu o prometido.