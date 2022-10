Richarlison e Kulusevski de fora para a receção ao Sporting

Líder do grupo D com mais 1 ponto do que o Sporting (3.º classificado), o Tottenham contará com o apoio dos adeptos em Londres frente aos leões, um fator que pode pesar no desfecho do jogo, admite Antonio Conte. O técnico de 53 anos está confrontado, porém, com algumas dores de cabeça, uma vez que não terá à disposição dois jogadores influentes nos spurs: Richarlison (lesão no gémeo direito) e Kulusevski (lesão na coxa esquerda). "Richarlison e Kulusevski estão fora de jogo. Romero (lesão no gémeo esquerdo) e Hojbjerg (lesão na coxa direita) ainda têm possibilidade de recuperar e vamos tentar tudo para que isso aconteça. Veremos, pois é um jogo crucial", sublinhou.

Ben Davies elogia Edwards

Na antevisão à partida, Ben Davies elogiou uma "boa equipa do Sporting", destacando Edwards, ex-colega nos spurs: "Será duro enfrentar o Marcus. É muito rápido e terá um grande futuro."