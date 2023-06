Richarlison responde a provocação de rivais da Premier League: «Quantos golos têm no Mundial?»

Conhecido pelas suas tiradas insólitas, Richarlison recorreu às redes sociais para responder às mais recentes provocações dos avançados Michail Antonio, do West Ham, e Callum Wilson, do Newcastle, que 'picaram' o brasileiro por ter, esta época na Premier League, mais cartões amarelos por tirar a camisola do que golos marcados.Enquanto falavam sobre Richarlison no podcast 'The Footballers' Football Podcast', Antonio e Wilson resolveram lembrar esse dado insólito: "Marcou quatro golos esta temporada, em três deles estava fora de jogo. Tirou a camisola quatro vezes esta época [para festejar]", atirou Antonio, ao que Wilson respondeu: "Viu quatro cartões amarelos por isso, quase que levou uma suspensão", frisou, em tom irónico.Não contente, Richarlison acabou por responder num comentário no TikTok, fazendo referência ao Mundial'2022, em que nenhum dos ingleses marcou presença. "Quantos golos é que ambos têm no Mundial?", questionou o brasileiro.Recorde-se que Richarlison disputou, esta temporada pelo Tottenham, 35 jogos, nos quais apontou três golos e contribuiu com quatro assistências.