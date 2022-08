Richarlison tentou brincar e... acabou 'virado' do avesso

Acho que a equipa do Notthingam não gostou muita brincadeira #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/RYVJDIlLUa — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 29, 2022

Com bom brasileiro que é, Richarlison tem no pé aquele jeito rebelde de jogar futebol, com muita magia à mistura. Contudo, nem sempre os seus gestos de habilidade são bem vistos pelos adversários. Foi isso que lhe aconteceu este domingo diante do Nottingham Forest, quando após uns segundos de magia... acabou 'virado' por dois oponentes, já que depois de Brennan Johnson, também Neco Williams lhe deu um 'cheirinho'.