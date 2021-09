Roy Keane arrasa Tottenham de Nuno Espírito Santo: «Parecia homens contra miúdos»

Roy Keane teceu duras críticas à atuação do Tottenham de Nuno Espírito Santo diante do Chelsea. Os spurs perderam por 3-0 e o antigo jogador irlandês, agora comentador da 'Sky Sports', arrasou a atuação da equipa.





"Parecia homens contra rapazes, os spurs estiveram muito mal, nem queria acreditar. Pode-se ter um dia não e perder alguma qualidade, mas houve falta de vontade. Fiquei zangado ao ver aquilo, a indiferença em termos de vontade, de querer ganhar jogo... Vimos isso no segundo golo", disse o antigo jogador do Manchester United."Podemos talvez criticar o treinador e muitas outras coisas, mas é preciso ir à bola, parar os remates dos adversário, dar o corpo aos lances", frisou.E prosseguiu: "O Chelsea é uma equipa brilhante, vimos isso com as substituições, qualidade pura. Não tenho problemas com o facto de os spurs terem menos qualidade. Mas a atitude... E incluo o Harry Kane, a sua linguagem corporal, o seu desempenho hoje... Oh meu Deus!", acrescentou.