Rui Vitória entre os treinadores apontados à sucessão de Mourinho no Tottenham

Ryan Mason vai comandar a equipa do Tottenham até ao final da temporada depois da saída de José Mourinho do leme, mas os ingleses avançam já com uma lista de sucessores a longo prazo, com (mais) um português incluído.





No podcast 'The Transfer Window', Rui Vitória foi colocado na rota dos spurs, ao lado do alemão Julian Nagelsmann (RB Leipzig) e de Brendan Rodgers (Leicester).O treinador português, que se sagrou tricampeão nacional pelo Benfica e conquistou também a liga da Arábia Saudita pelo Al Nassr, está sem clube desde dezembro de 2020 quando saiu do clube da Arábia.