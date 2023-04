Ryan Mason e o jogo com o Manchester United: «Queremos uma reação gigante»

O Tottenham defronta esta quinta-feira o Manchester United às 20h15 para a 33.ª jornada da Liga Inglesa. Depois da goleada sofrida frente ao Newcastle por 6-1 e o consequente despedimento de Cristian Stellini, Ryan Mason assumiu o comando dos spurs e espera que o jogo frente aos devils seja encarado com uma final.



"Queremos uma reação gigante. O jogo de domingo foi desapontante para nós. Esperamos reação não só da parte dos jogadores como de todos os que constituem o clube", disse o treinador do Tottenham em conferência de imprensa.



Ryan Mason falou ainda da importância dos adeptos, depois dos jogadores terem anunciado a intenção de reembolsar os que estiveram no jogo com o Newcastle.



"Os adeptos são importantes para nós. Damos-lhes valor e precisamos deles. Estou no Tottenham há muito tempo e sei que a nossa massa adepta é incrível, das melhores do mundo! Queremos tê-los connosco. Temos de fazer bons jogos, sabemos disso. Não há qualquer dúvida de que eles estarão connosco na quinta-feira'', acrescentou.



Quanto ao Manchester United afirmou: "Está a fazer uma boa temporada e já ganhou um troféu, o que é importante para um clube grande. Vai ser dificíl mas acreditamos que podemos fazer um bom resultado".