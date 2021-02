Sheringham critica Mourinho: «Quando perde a culpa é do Tottenham; quando ganha é por causa dele»

Antigo jogador do Tottenham - atuou no clube em dois períodos (1992 a 1997 e 2001 a 2003) -, Teddy Sheringham abordou esta quarta-feira à imprensa inglesa a fase recente dos spurs e deixou críticas à forma como José Mourinho tem encarado os resultados alcançados desde que chegou a Londres.





"É o típico do José, não é? Sem querer ser demasiado rude, quando o Tottenham perde a culpa é do Tottenham. Se o Tottenham ganha é por causa do José. É assim que as coisas funcionam no mundo dele", atirou o antigo jogador, que mesmo assim confia que o português irá devolver o Tottenham ao rumo dos títulos. A começar desde já pela final da Taça da Liga, diante do Manchester City, em abril."Terá um trabalho duro pela frente, mas ele irá trazer-lhes títulos. É algo que precisam, já que estão sempre a ser gozados pelos adeptos do Arsenal. Eram muito bons sob a liderança do Pochettino, mas não ganhavam nada e é isso que procuras como jogador profissional, ganhar títulos. O José é um ganhador com provas dadas e espero que seja também o caso no Tottenham", acrescentou.