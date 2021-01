Sobe de tom a polémica com Reguilón, Lo Celso e Lamela no Tottenham: saiba o castigo dos jogadores

Um simples jantar de Natal acabou por se tornar num pesadelo para Sergio Reguilón, Giovani e Erik Lamela. Os três jogadores do Tottenham quebraram o protocolo anti-Covid-19 do clube ao juntarem-se com as respetivas famílias num jantar no passado dia 24 de dezembro e irão agora ser punidos pelo emblema orientado por José Mourinho.

De acordo com o 'The Athletic', os três jogadores dos spurs irão receber uma multa avultada pelos atos cometidos, sendo que não estarão livres de ações disciplinares mais severas por parte do clube.

Recorde-se que o Tottenham emitiu um comunicado oficial demonstrando o desagrado com a atitude dos jogadores na noite de Natal. "Sentimo-nos extremamente dececionados e condenamos esta imagem em que se vê os nossos jogadores junto dos seus familiares e amigos na noite de Natal, particularmente estando cientes dos sacrifícios que todos estão a fazer para que possamos estar mais seguros durante o período festivo", pode-se ler no comunicado emitido pelos spurs momentos após a polémica estalar.

Depois de o clube mostrar a sua posição oficial sobre toda a polémica, foi a vez do próprio treinador português José Mourinho comentar a situação, lembrando um gesto solidário que teve para com Sergio Reguilón.

"Eu dei-lhe um presente fantástico, ofereci-lhe um leitão português, que é fantástico para portugueses e para os espanhóis. Dei-lho porque disseram-me que ele ia passar o Natal sozinho. E não estava sozinho, como puderam ver. Nós, o clube, sentimo-nos desiludidos porque demos aos jogadores toda a educação e condições. Estamos desiludidos. Foi uma surpresa negativa para todos nós", disse o técnico luso.

Recorde-se que os três jogadores acabaram por não serem utilizados por José Mourinho no último jogo do Tottenham, com Lamela e Lo Celso a não integrarem a convocatória e Reguilón a não sair do banco de suplentes.