Son Heung-min chegou aos 100 golos pelo Tottenham mas acabou o dia a pedir desculpas

Diante do Leeds, o Tottenham venceu por 3-0 e teve, como em muitos dos outros encontros que disputou, a forte contribuição da dupla Harry Kane-Son Heung-min. A diferença foi que desta feita o inglês assistiu um golo do sul-coreano, mas este último não assistiu Kane. Ora, pode parecer algo 'normal', mas a verdade é que Son se assumiu triste por não ter conseguido devolver o gesto ao colega (que neste jogo marcou de penálti). Tudo isto num dia especial para o asiático, que chegou aos 100 golos com a camisola dos spurs.





"Estou muito feliz e grato aos meus colegas, que sempre me apoiaram. Não cheguei a este número sozinho, precisei de muita ajuda. Marcar 100 golos numa só equipa é algo muito grande. Estou muito feliz", começou por dizer o sul-coreano, que no seu golo diante do Leeds foi assistido por Harry Kane.Ora, bem ao seu jeito, o jogador asiático lamentou por não ter conseguido retribuir. "Estamos juntos há seis anos e trabalhamos no duro há muito tempo. Estou um pouco triste por não lhe ter dado uma assistência. A bola dele foi perfeita. Por vezes falamos sobre isso, às vezes parece telepatia", assumiu.