Son: «Não renovei só porque amo este clube. Quero conquistar algo aqui»

Heung-min Son assinou esta sexta-feira por mais quatro temporadas com o Tottenham, clube londrino que representa desde 2015 e que agora ficará ligado até 2025.

Em declarações ao site oficial dos Spurs, o extremo sul-coreano mostrou-se honrado por poder continuar a vestir a camisola do clube, afirmando querer conquistar títulos junto dos adeptos.

"Estou grato pelo novo contrato. É uma grande honra jogar aqui. É como estar em casa, agora especialmente com os nossos adeptos, com os nossos jogadores, com a equipa técnica. Os seis anos foram fantásticos mas passaram muito rápido, especialmente os últimos dois, onde estivemos sem os nossos adeptos. É por eles que jogamos futebol, vencemos e perdemos juntos. Espero que possamos alcançar algo grande esta temporada. É o nosso objetivo. Quero conquistar algo junto dos nossos adeptos. Não assinei só porque amo este clube. Eu quero conquistar algo aqui. Esse é o meu objetivo, assim como o dos adeptos. Este é um clube gigante, uma grande oportunidade. Quero fazer parte de tudo isto. Quero ter grande responsabilidade e é por isso que renovei", atirou Son, que esta temporada será orientado pelo português Nuno Espírito Santo.