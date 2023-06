Son rejeita rumar à Arábia Saudita: «O dinheiro não me importa»

Son Heung-min mostrou esta terça-feira não estar seduzido pela hipótese de prosseguir a carreira na Arábia Saudita, mais concretamente no Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo. O atual campeão saudita estaria disposto, segundo a 'ESPN', a oferecer 60 milhões de euros ao Tottenham pelo internacional sul-coreano, mas o jogador - a quem foi oferecido um contrato de quatro épocas onde iria receber 30 milhões de euros em cada uma - não vê com bons olhos uma eventual mudança para o Médio Oriente."Ainda tenho muitas coisas para fazer na Premier League. O dinheiro não me importa neste momento. O orgulho de jogar futebol na minha liga favorita é importante para mim", referiu o avançado, citado pela 'Reuters', após o particular entre Coreia do Sul e El Salvador que terminou empatado a um golo.