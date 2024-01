Timo Werner chega ao Tottenham por empréstimo do Leipzig

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tottenham garantiu o empréstimo do futebolista alemão Timo Werner junto do Leipzig, revelaram esta terça-feira os dois clubes, com o internacional germânico a regressar à Liga inglesa após uma passagem pelo Chelsea.

Werner, de 27 anos, chega aos spurs num contrato de seis meses, que inclui a opção de tornar a transferência permanente no verão, num negócio em que os valores envolvidos não foram revelados.

No curto prazo, o alemão ajuda a preencher a lacuna deixada pela ausência do capitão Son Heung-min, que vai competir pela Coreia do Sul na Taça Asiática, potencialmente até meados de fevereiro.

O avançado está de regresso à Premier League, depois de ter jogado no Chelsea de 2020 a 2022, periodo em que contribuiu para conquista da Liga dos Campeões por parte dos londrinos.

Contudo, a primeira passagem de Werner pelo futebol inglês acabou por ficar abaixo das expectativas, tendo, nesse periodo, marcado apenas 23 golos em 89 partidas pelo Chelsea, que tinha pagado 53 milhões de euros pela sua contratação precisamente ao Leipzig.