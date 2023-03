Paratici deixa cargo de diretor desportivo do Tottenham

O Tottenham anunciou esta sexta-feira a saída do diretor desportivo Fabio Paratici no imediato, com uma licença sem vencimento. O dirigente italiano, de 50 anos, fica à espera do resultado do recurso sem qualquer função no emblema inglês."O Comité Disciplinar da FIFA anunciou a decisão de estender as sanções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), relacionadas a Fabio Paratici, a todo o mundo. Esta decisão foi tomada antes da audiência de apelo de Fabio Paratici contra as sanções da FIGC a 19 de abril de 2023", pode ler-se no comunicado feito pelos spurs através do site oficial.Paraciti foi condenado a 30 meses de suspensão após a Juventus, onde trabalhou até 2021, ter sido acusado de ter registado ganhos de capital artificialmente inflacionados em transferências de jogadores. Inicialmente, o castigo apenas era aplicável à realidade italiana.Na quarta-feira, os londrinos pediram à FIFA um esclarecimento "com urgência" sobre o castigo a aplicar ao antigo dirigente da vecchia signora.