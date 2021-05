Tottenham avisa Mourinho que não vai deixar sair jogadores para Itália

A imprensa inglesa avança este domingo que o Tottenham já deixou claro junto de José Mourinho que não vai deixar sair Eric Dier e Emile-Pierre Hojbjerg este verão.





O treinador português, que assinou pela Roma poucas semanas depois de ter sido despedido pelos spurs, estará interessado em vários jogadores com quem trabalhou no clube inglês - particularmente no defesa e no médio - mas o Tottenham já lhe terá feito chegar a mensagem de que os jogadores não vão sair para Itália.Uma fonte do Tottenham disse ao 'The Sun': "Não há qualquer hipótese de vendermos um destes jogadores. Claro que o novo treinador terá a última palavra, mas não acreditamos que quem vier queira deixar sair qualquer um deles. São ambos incrivelmente importantes e isso não deverá mudar."