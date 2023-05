Tottenham confirma saída de Lucas Moura no final da temporada

O Tottenham confirmou esta quinta-feira a saída de Lucas Moura no final da presente temporada, depois de o internacional brasileiro não ter chegado a acordo para renovar contrato com o clube inglês. "Podemos confirmar que Lucas Moura vai deixar o clube no final da temporada depois de terminar o seu contrato", pode ler-se na primeira linha do comunicado publicado hoje no site oficial do emblema londrino.

No Tottenham desde 2017/18, altura em que trocou o PSG pelos spurs, o brasileiro somou durante este período um total de 38 golos em 219 jogos pela equipa principal, não tendo conquistado qualquer título.

Thank you for the memories, @LucasMoura7



We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.