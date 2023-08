Tottenham contrata avançado argentino e defesa-central holandês

O Tottenham anunciou esta terça-feira as contratações de Alejo Veliz, proveniente do Rosário Central, e de Micky van de Ven, que jogava no Wolfsburgo. Os dois jogadores assinaram contrato com os spurs até 2029. Os valores dos negócios não foram revelados pelo clube, mas a imprensa internacional avança que Veliz terá custado cerca de 20 milhões de euros, ao passo que o Van de Ven terá sido contratado por 40 milhões de euros.Alejo Veliz, avançado de apenas 19 anos, estreou-se pela equipa principal do Rosário Central em julho de 2021, com apenas 16 anos. No total, participou em 62 jogos e marcou 19 golos pelo clube argentino. A nível internacional, o avançado esteve ao serviço da Argentina no Mundial de sub-20 no início deste ano, tendo marcado três golos em quatro jogos.Micky van de Ven, defesa-central de 22 anos, chegou ao Wolfsburgo em 2021 proveniente do Volendam, tendo jogado por 41 ocasiões nos alemães. O holandês é internacional sub-21 pelo seu país, tendo participado no Europeu da categoria deste verão.