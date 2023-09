Tottenham contrata Brennan Johnson ao Nottingham Forest

O Tottenham anunciou esta sexta-feira a contratação do internacional galês Brennan Johnson ao Nottingham Forest, assinando um contrato válido até 2029, suprindo a saída do avançado inglês Harry Kane para o Bayern Munique.

O avançado de 22 anos, que representou o País de Gales no Mundial'2022, fez toda a carreira no Nottingham Forest, excetuando um empréstimo ao Lincoln em 2020/21, e em 2022/23 fez 10 golos em 44 jogos.

Segundo a imprensa inglesa, o avançado custou mais de 45 milhões de euros, com um valor em variáveis que pode ascender a 10 milhões de euros adicionais, reforçando as opções do treinador Ange Postecoglou para o ataque, depauperado do antigo capitão Harry Kane.