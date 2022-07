Tottenham contrata jovem futebolista Djed Spence ao Middlesbrough

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tottenham contratou o jovem defesa Djed Spence ao Middlesbrough, para as próximas cinco temporadas, anunciou esta terça-feira o clube londrino, quarto classificado da última edição da Premier League.

"Temos o prazer de comunicar a assinatura de contrato de Djed Spence, oriundo do Middlesbrough. O acordo com o lateral direito vai estender-se até 2027", lê-se em comunicado no site oficial dos spurs.

O internacional sub-21 inglês foi formado no Fulham, transferindo-se para o Boro em 2018. Djed começou a atuar pela equipa principal do Estádio Riverside em 2019.

Na época passada, o jogador de 21 anos foi emprestado ao Nottingham Forest e atuou em 46 jogos do Championship, apontando três golos no percurso do histórico emblema de regresso à Premiership, através dos playoffs.