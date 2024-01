Tottenham contrata Radu Dragusin ao Génova

O defesa internacional romeno Radu Dragusin, que representava os italianos do Génova, é reforço do Tottenham, tendo assinado um contrato até 2030, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga inglesa.

Em comunicado divulgado no site oficial, os spurs adiantam que a conclusão da transferência está dependente da emissão do visto de trabalho para o jogador, a chamada 'work permit'.

Apesar de os londrinos não terem revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social britânica refere que o Tottenham pagou cerca de 31 milhões de euros ao Génova pela contratação do central, de 21 anos.

Dragusin esteve ligado à Juventus durante cinco anos, entre 2018 e 2023, com empréstimos a Sampdoria e Génova pelo meio, sendo que, no final da última época, os genoveses contrataram o defesa em definitivo, por 10,5 milhões de euros.





Radu has arrived



We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ??