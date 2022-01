Tottenham de mal a pior: agora falhou contratação de jovem da 7.ª divisão

Quando contratou Fabio Paratici, o Tottenham apresentou o italiano como um verdadeiro mago no mercado de transferências, mas a verdade é que o seu desempenho na atual janela de transferências está a ser tudo menos mágico... Depois de ter visto este sábado Adama Traoré rumar ao Barcelona depois de semanas de 'namoro' e de ter também deixado escapar Luis Díaz para o Liverpool, os spurs foram agora recusados por Ollie Tanner, um jovem jogador de 19 anos que atua numa equipa da Isthmian League, um campeonato regional de Londres, que se situa no sétimo escalão da hierarquia do futebol inglês.A revelação foi feita pelo clube do jovem extremo, o Lewes FC, em comunicado. "Informamos que, apesar de termos chegado a acordo com o clube da Premier League para a transferência, o Ollie não chegou a acordo quanto aos detalhes do contrato e irá continuar connosco", podia ler-se na nota do modesto clube de East Sussex.