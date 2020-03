Tottenham de Mourinho anuncia saída de Wanyama

O Tottenham anunciou esta terça-feira a saída do médio queniano Victor Wanyama para o Montreal Impact, numa transferência feita por um valor que não foi divulgado. Com apenas quatro partidas disputadas na presente temporada , o médio de 28 anos nunca foi opção regular nos spurs, tanto com Mauricio Pochettino como com José Mourinho, sendo a saída um cenário que há muito se esperava.





Na MLS, Wanyama irá ser comandado por Thierry Henry no emblema canadiano.