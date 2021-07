Tottenham de Nuno Espírito Santo soma primeira vitória na pré-época

Ao segundo teste, o Tottenham, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, obteve esta quarta-feira o primeiro triunfo na pré-temporada. Os spurs derrotaram o Colchester, equipa da 4.ª divisão do futebol britânico, por 3-0, com golos de Son Heung-Min (11 minutos), Lucas Moura (14’) e Dele Alli (38’).





Nuno Espírito Santo apresentou o seguinte onze inicial: Alfie Whiteman, Carter-Vickers, Eric Dier, Paskotsi, Omole, Oliver Skipp, Harry Winks, Dele Alli, Bergwijn, Lucas Moura e Son Heung-Min.Recorde-se que no primeiro particular da nova época, o Tottenham havia empatado (1-1) com o Leyton Orient, também do quarto escalão. No dia 28 os spurs têm novo teste agendado frente ao MK Downs, sendo que o primeiro jogo oficial da nova época acontece a 15 de agosto, na 1.ª jornada da Premier League, em Londres, diante do campeão Manchester City.